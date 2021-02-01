SpaceX в 2020 году может запустить ракету с полностью гражданским экипажем

К концу 2021 года американская компания SpaceX может запустить ракету Falcon 9, на борту которой будет находиться экипаж из гражданских лиц. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
По имеющимся данным, запуск будет
Предполагается, что одним из астронавтов может стать основатель фирмы Shift4 Payments Джаред Айзекман.
Согласно предварительным данным, экипаж пробудет на орбите несколько дней, после чего совершит посадку у побережья Флориды.
Ранее NEWS.ru писал, что американская компания Axiom Space объявила состав экспедиции, в рамках которой космические туристы впервые взойдут на борт корабля Crew Dragon.