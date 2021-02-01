SpaceX в 2020 году может запустить ракету с полностью гражданским экипажем

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что милитаризация Луны и исследования на ней являются неприемлемыми. Так он прокомментировал материал The Wall Street Journal о совместных проектах NASA и Пентагона по защите будущих американских объектов на Луне.

Милитаризация Луны и лунных исследований недопустима, — написал Рогозин на своей странице в Twitter. Американское издание The Wall Street Journal ранее опубликовало материал, в котором говорится о том, что Пентагон...