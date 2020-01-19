https://static.news.ru/photo/6debc196-3ad7-11ea-b47f-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA Kennedy/flickr.com

Принадлежащая миллиардеру Илону Маску компания Space X успешно запустила корабль Crew Dragon, чтобы испытать его спасательные системы и получить лицензию на полёты к Международной космической станции (МКС).

Запуск провели в 10.30 (18.30 по Москве) с космодрома на мысе Канаверал. Компания использовала уже побывавший на орбите многоразовый корабль. Экипаж для испытательного полёта заменили оборудованные датчиками манекены, за состоянием которых будут следить во время перегрузок.

По плану, испытания займут около 2 часов: на высоте 22 километра корабль отделится от условно аварийной ракеты и удалится на безопасную высоту. После отстыковки грузового отсека спускаемая капсула приводнится в Атлантическом океане в 30-35 километрах от космодрома, где её подберут спасатели.

В случае успеха испытаний Crew Dragon получит лицензию NASA на полёты к МКС, пишет «Интерфакс».

Как сообщал NEWS.ru, компания планировала запустить корабль ещё 18 января, но отложила испытания из-за плохой погоды.