Следователи вскрыли многомиллионные махинации на космодроме Восточный

https://static.news.ru/photo/1bd7b020-c417-11eb-8a49-96000091f725_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Новые махинации на сотни миллионов рублей выявили на космодроме Восточный. По данному факту Следственное управление СКР по Амурской области завело два уголовных дела, сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает , что в одном случае подрядчик получил через должностных лиц АО «Центр эксплуатации наземных космических объектов» (ЦЭНКИ) за невыполненные работы 600 млн рублей, в другом — организация, используя фиктивные документы, похитила почти 60 млн рублей.

Махинации связаны с площадкой № 3.2 на комплексе производства и хранения компонентов ракетного топлива. Она расположена в Амурской области. По предварительной информации, для её достройки руководители ЦЭНКИ подписали соглашения со столичной строительной компанией ООО «Респект-СМ» более чем на 4 млрд рублей.

Следователи считают, что топ-менеджеры ЦЭНКИ отправили «Респекту» 700 млн рублей, хотя работы на объекте были выполнены лишь на 100 млн руб. В отношении неустановленных должностных лиц ЦЭНКИ возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.

К строительству комплекса было привлечено аффилированное с «Респект-СМ» ООО «Баваль». По данным «Коммерсанта», обе организации во второй половине 2020 года подали в казначейство подложные акты приёма выполненных работ и получили от ведомства 59,8 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере, уточняет издание.

Ранее стало известно, что в начале марта 2021 года строительство стартового комплекса для «Ангары» на космодроме Восточный было приостановлено на 90 суток. Такое решение принял Амурский областной суд. Суд привлёк общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение „Казань“» к административной ответственности за продолжение работ до составления актов об устранении ранее выявленных недостатков.