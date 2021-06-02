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Следователи вскрыли многомиллионные махинации на космодроме Восточный

05:52, 03 июня 2021
Фото: Roscosmos/Global Look Press

Новые махинации на сотни миллионов рублей выявили на космодроме Восточный. По данному факту Следственное управление СКР по Амурской области завело два уголовных дела, сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает, что в одном случае подрядчик получил через должностных лиц АО «Центр эксплуатации наземных космических объектов» (ЦЭНКИ) за невыполненные работы 600 млн рублей, в другом — организация, используя фиктивные документы, похитила почти 60 млн рублей.

Махинации связаны с площадкой № 3.2 на комплексе производства и хранения компонентов ракетного топлива. Она расположена в Амурской области. По предварительной информации, для её достройки руководители ЦЭНКИ подписали соглашения со столичной строительной компанией ООО «Респект-СМ» более чем на 4 млрд рублей.

Следователи считают, что топ-менеджеры ЦЭНКИ отправили «Респекту» 700 млн рублей, хотя работы на объекте были выполнены лишь на 100 млн руб. В отношении неустановленных должностных лиц ЦЭНКИ возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.

К строительству комплекса было привлечено аффилированное с «Респект-СМ» ООО «Баваль». По данным «Коммерсанта», обе организации во второй половине 2020 года подали в казначейство подложные акты приёма выполненных работ и получили от ведомства 59,8 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере, уточняет издание.

Ранее стало известно, что в начале марта 2021 года строительство стартового комплекса для «Ангары» на космодроме Восточный было приостановлено на 90 суток. Такое решение принял Амурский областной суд. Суд привлёк общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение „Казань“» к административной ответственности за продолжение работ до составления актов об устранении ранее выявленных недостатков.

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