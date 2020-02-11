Секретный мини-шаттл ВВС США X-37B вывел на орбиту три спутника неизвестного назначения. Миссия челнока имеет международное обозначение 2017-052A.
Новые спутники, соответственно, получили похожие названия — 2017-052С, −052D и −052E,
Отмечается, что X-37B во время своей первой миссии в 2017-2019 годах проводил в космосе военные эксперименты. Тогда же с его борта в космос оправились спутники, информация о которых до сих пор не рассекречена.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти США обеспокоены манёврами двух российских спутников, которые «преследуют» американский разведывательный космический аппарат. Об этом заявил генерал ВВС Джон Рэймонд, в январе 2020 года ставший командующим американскими Космическими силами. По его словам, в ходе «преследования» расстояние между спутниками двух стран порой сокращается всего до 160 км.
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