https://static.news.ru/photo/301faf9e-4d15-11ea-a036-fa163e074e61_660.jpg Фото: Edijs Palens/Xinhua/Global Look Press

Секретный мини-шаттл ВВС США X-37B вывел на орбиту три спутника неизвестного назначения. Миссия челнока имеет международное обозначение 2017-052A.

Новые спутники, соответственно, получили похожие названия — 2017-052С, −052D и −052E, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что X-37B во время своей первой миссии в 2017-2019 годах проводил в космосе военные эксперименты. Тогда же с его борта в космос оправились спутники, информация о которых до сих пор не рассекречена.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти США обеспокоены манёврами двух российских спутников, которые «преследуют» американский разведывательный космический аппарат. Об этом заявил генерал ВВС Джон Рэймонд, в январе 2020 года ставший командующим американскими Космическими силами. По его словам, в ходе «преследования» расстояние между спутниками двух стран порой сокращается всего до 160 км.