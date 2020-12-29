Россия в 2020 году установила антирекорд по числу космических пусков

https://static.news.ru/photo/5dc256ee-4a40-11eb-9ea4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Только 17 космических пусков осуществила Россия в 2020 году. Такого малого количества стартов прежде не было в современной истории страны.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что в уходящем году США осуществили 44 пуска, а Китай — 39. Российский показатель оказался только третьим. Причём, так мало пусков бывало лишь на заре космонавтики с 1957 по 1961 годы. Тогда в год СССР осуществлял от двух до девяти стартов.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что причиной столь низкого количества стартов в 2020 году была не только пандемия коронавируса. По его словам, роль сыграло общее снижение числа коммерческих космических пусков с использованием ракет РФ. Такая отрицательная тенденция отмечается с 2014 года, и она говорит о том, что Россия теряет международный рынок запусков.

Моисеев напомнил, что в начале десятилетия из всех российских космических пусков до половины приходилось на зарубежные заказы. Эксперт уверен, что ещё одной причиной антирекорда стала «традиционная» для отрасли отсрочка стартов по Федеральной космической программе (ФКП).

Уже наша внутренняя проблема — это постоянное сдвижение запусков вправо. Если посмотреть, что записано в ФКП до 2025 года, то практически все народно-хозяйственные и научные аппараты сдвигаются... А это уже проблема организации работ, — подчеркнул Моисеев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскосмос в 2020 году выполнил вдвое меньше ракетных пусков, чем планировалось изначально. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Руководитель ведомства объяснил это трудной ситуацией в экономике страны. По его словам, в 2020 году многие государства мира столкнулись с проблемами в финансовом секторе. Скорее всего, он имел в виду влияние на отрасль пандемии COVID-19.