Россия отправит на МКС единственную женщину из отряда космонавтов

https://static.news.ru/photo/dc226504-84b2-11eb-8cf2-96000091f725_660.jpg Анна Кикина Фото: vk.com/womenlovespace

Межведомственная комиссия в ближайшее время включит в экипаж для полёта на МКС единственную в отряде космонавтов женщину Анну Кикину. Об этом рассказал глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

Скоро мы услышим, что решением межведомственной комиссии Анна Кикина назначена в экипаж, — отметил он в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Ранее предполагалось, что Кикина должна полететь в космос в 2022 году. По словам Власова, в ЦПК не рассматривают вариант отправки Кикиной на МКС вместо актрисы, которая должна полететь на станцию осенью для съёмок художественного фильма.

На сегодняшний день в космосе побывали только четыре российские женщины: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова. Ранее Роскосмос планировал активнее привлекать девушек в отряд космонавтов. Однако среди утверждённых кандидатов в последнем наборе в отряд космонавтов присутствуют только мужчины.

Как сообщал NEWS.ru, на главную роль в фильме, съёмки которого частично пройдут на Международной космической станции (МКС), претендуют 20 актрис. Их отобрал Первый канал из трёх тысяч претенденток. Роскосмос намерен провести дополнительный отбор среди них в отряд космонавтов. На следующем этапе участниц финального испытания ждёт медкомиссия, которая начнётся уже в марте 2021 года. Она определит, кто из девушек полностью соответствует критериям, необходимым для полёта на орбиту Земли. Съёмками первого художественного фильма в космосе займутся Роскосмос, Первый канал и студия Yellow, Black and White. Лента уже получила рабочее название «Вызов».