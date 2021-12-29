Россия откажется от аренды части объектов на Байконуре

Россия собирается отказаться от аренды 16 объектов на Байконуре. Они будут переданы Казахстану до конца 2022 года, пишет РИА Новости.

Российская сторона подготовила список объектов космодрома, бесперспективных с точки зрения дальнейшего использования, туда вошли 16 объектов, которые сейчас арендуются РФ, — цитирует агентство неназванного собеседника.

В список попала не только недвижимость, часть имущества имеет остаточную стоимость. Сейчас этим занимается специальная комиссия, которая прорабатывает возможность снятия имущества с учёта российских предприятий перед передачей Казахстану.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже заявлял о намерении вывести из аренды ненужные объекты на Байконуре. Россия их не эксплуатирует, отвечать за них бессмысленно, поэтому «будь то металлолом или другие материалы», их надо утилизировать, заявил глава корпорации.

Изменения в договор аренды космодрома Байконур вступили в силу летом этого года. Космодром передаётся в аренду до 2050 года.

Ранее ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур. Она выведет на орбиту 36 таких спутников. После выведения спутников на орбиту группировка OneWeb достигнет почти 400 аппаратов.