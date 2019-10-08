Российская госкорпорация «Роскосмос» и Национальная комиссия по космической деятельности Аргентины подписали соглашение о сотрудничестве. Оно будет касаться исследования и использования космического пространства в мирных целях.
Церемония подписания состоялась в МИДе южноамериканской республики, передаёт
По словам замглавы Роскосмоса Михаила Хайлова, документ предусматривает взаимодействие в области навигации, дистанционного зондирования Земли, научных исследований, а также создание космической техники и пилотируемой космонавтики.
Подписанный документ заменит собой устаревший договор о сотрудничестве в космической сфере, который страны заключили в 1990 году. В новое соглашение вошли отсутствовавшие ранее пункты, которые касаются вопросов интеллектуальной собственности и обмена технологиями.
Ранее, как писал News.ru, стало известно, что вице-премьер России Максим Акимов на переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Киото обсудил вопрос сотрудничества в космической сфере.
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