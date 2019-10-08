https://static.news.ru/photo/53b96c32-e9e8-11e9-97ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: aquarius.oceansciences.org

Российская госкорпорация «Роскосмос» и Национальная комиссия по космической деятельности Аргентины подписали соглашение о сотрудничестве. Оно будет касаться исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Церемония подписания состоялась в МИДе южноамериканской республики, передаёт ТАСС .

По словам замглавы Роскосмоса Михаила Хайлова, документ предусматривает взаимодействие в области навигации, дистанционного зондирования Земли, научных исследований, а также создание космической техники и пилотируемой космонавтики.

Подписанный документ заменит собой устаревший договор о сотрудничестве в космической сфере, который страны заключили в 1990 году. В новое соглашение вошли отсутствовавшие ранее пункты, которые касаются вопросов интеллектуальной собственности и обмена технологиями.

Ранее, как писал News.ru, стало известно, что вице-премьер России Максим Акимов на переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Киото обсудил вопрос сотрудничества в космической сфере.