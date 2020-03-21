https://static.news.ru/photo/08311906-6c36-11ea-9977-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что запуск британских спутников связи OneWeb с помощью российской ракеты-носителя «Союз-2.1б» показал, что Россия готова к развёртыванию многоспутниковых орбитальных группировок.

Этим пуском мы доказали, что наши средства выведения готовы к оперативному развертыванию многоспутниковых группировок сложной орбитальной конфигурации, — написал он в своём Twitter-аккаунте.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М» стартовала 21 марта. Она вывела на орбиту 34 британских спутника связи. В 2020 году Россия выводила на орбиту британские спутники уже дважды, всего планируется совершить 21 такой запуск. В общей сложности на околоземной орбите должна развернуться сеть из 648 аппаратов, что позволит обеспечить круглосуточную связь по всей Земле. Планируется сделать это к 2021 году.

Как ранее писал NEWS.ru, корпорация «Роскосмос» опровергла распространяемую в Интернете информацию о возможном уходе Дмитрия Рогозина.