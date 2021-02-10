Российский спектрометр впервые обнаружил в атмосфере Марса хлороводород

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В атмосфере Марса впервые обнаружен хлороводород. Такое открытие сделал российский спектрометр Atmospheric Chemistry Suite (Комплекс для изучения химии атмосферы) космического аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейского проекта ExoMars 2016.

Мы начали регистрировать хлороводород в северном и южном полушариях только после начала глобальной пылевой бури. Скорее всего, он уже был в атмосфере и его постепенно «разносила» атмосферная циркуляция. Позже, во время спада глобальной бури, мы также наблюдали HCl, в том числе в средних широтах, — сообщил член-корреспондент РАН, руководитель эксперимента ACS Олег Кораблёв, чьи слова приводит пресс-служба Роскосмоса.

Отмечается, что ранее хлороводород был известен в атмосферах как минимум двух планет Солнечной системы — Земли и Венеры. На Земле он попадает в воздух из моря при превращении частиц морских солей в аэрозоль. На Венере же вещество является одним из главных факторов, благодаря которому углекислотная атмосфера планеты остаётся стабильной. О наличии хлороводорода на Марсе ранее лишь предполагалось, однако до сегодняшнего дня подтверждения этому не было.

Примечательно, что концентрация этого вещества в атмосфере Красной планеты не является постоянной величиной. Так, спектрометр во время большой пылевой бури фиксировал хлороводород, но постепенно переставал это делать после окончания второй бури, локальной. Установлено, что период, когда HCl удалось обнаружить, соответствует прохождению Марсом перигелия — ближайшей к Солнцу точки орбиты, — а также «пылевому» сезону на планете. Обнаружение газа и тот факт, что он не всегда присутствует в атмосфере, вынуждает учёных пересмотреть представления о химических процессах на соседе Земли. Теперь им предстоит выяснить, откуда хлороводород берётся и куда исчезает.

Тот факт, что хлор был зарегистрирован во время пылевой бури, даёт возможность предположить существование взаимодействия между поверхностью и атмосферой, которое не учитывалось ранее. Аналоги ему можно найти на Земле, некоторые косвенные подтверждения были найдены в лабораторных экспериментах, — пояснил Олег Кораблёв.

Как ранее писал NEWS.ru, учёные из научного проекта SWIM (Subsurface Water Ice Mapping) создали карту водяного льда, обнаруженного под поверхностью Марса. Эти сведения были получены в результате миссий космических аппаратов NASA Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Global Surveyor и Mars Odyssey. По мнению авторов проекта, эта карта должна помочь при выборе места для будущей высадки на Красную планету.