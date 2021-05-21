Роскосмос зарегистрировал слоган для торговли косметикой и бельём

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Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков в интервью телеканалу «Звезда» рассказал о возможностях проведения досуга на Международной космической станции (МКС). По его словам, члены экипажа в редкие свободные минуты могут читать книги и смотреть фильмы.

Кудь-Сверчков отметил, что личное время космонавтов и астронавтов «идёт не одним блоком» — выходные отсутствуют. Члены экипажа почти всё время заняты работой и только после выполнения всех текущих задач могут...