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Космос

Роскосмос зарегистрировал слоган для торговли косметикой и бельём

13:46, 21 мая 2021
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Роскосмос зарегистрировал фразу «Технологии, проверенные космосом» в качестве товарного знака. Представители госкорпорации рассказали РИА Новости, что слоган будут применять при продаже связанных с космической деятельностью товаров.

Фразу собираются использовать как «способ подтверждения взаимосвязи различных групп товаров непосредственно с космосом, космическими исследованиями и экспериментами», отметили в Роскосмосе.

Согласно данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности, зарегистрированная фраза относится к широкому списку категорий товаров. В перечень входят косметика, бытовая химия, электроприборы, нательное бельё, спортивный инвентарь, игры, спиртные напитки, транспортные средства и другие категории.

Ранее на сайте «Главкосмоса» (дочерняя компания Роскосмоса, занимающаяся продвижением услуг космической отрасли РФ на внешних рынках) появилось объявление о продаже корпуса спускаемого аппарата транспортного корабля «Союз МС-08». Ориентировочный срок поставки модуля покупателю согласно объявлению составляет один месяц. Указывается, что спускаемый аппарат могут адаптировать под требования заказчика. Цена изделия не обозначена.

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