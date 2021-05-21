Роскосмос зарегистрировал слоган для торговли косметикой и бельём

Роскосмос зарегистрировал фразу «Технологии, проверенные космосом» в качестве товарного знака. Представители госкорпорации рассказали РИА Новости, что слоган будут применять при продаже связанных с космической деятельностью товаров.
Фразу собираются использовать как «способ подтверждения взаимосвязи различных групп товаров непосредственно с космосом, космическими исследованиями и экспериментами»,
Согласно данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности, зарегистрированная фраза относится к широкому списку категорий товаров. В перечень входят косметика, бытовая химия, электроприборы, нательное бельё, спортивный инвентарь, игры, спиртные напитки, транспортные средства и другие категории.
Ранее на сайте «Главкосмоса» (дочерняя компания Роскосмоса, занимающаяся продвижением услуг космической отрасли РФ на внешних рынках) появилось объявление о продаже корпуса спускаемого аппарата транспортного корабля «Союз МС-08». Ориентировочный срок поставки модуля покупателю согласно объявлению составляет один месяц. Указывается, что спускаемый аппарат могут адаптировать под требования заказчика. Цена изделия не обозначена.