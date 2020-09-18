Роскосмос: утечка аммиака на МКС не опасна для экипажа

https://static.news.ru/photo/8b33dbb2-f940-11ea-a9b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Keystone Press Agency

Небольшая утечка аммиака, имеющая место в американском сегменте Международной космической станции (МКС) не вредит станции и не опасна для находящихся там людей, заявили в Роскосмосе.

Как стало известно ранее, скорость утечки составляет около 700 граммов в год и её место локализовано с помощью специального прибора США. Подобная ситуация уже наблюдалась в 2017 году, передаёт РИА Новости.

Аммиак используется для отвода тепла от модулей в космос и циркулирует снаружи станции. Это вещество считается токсичным умеренно и может быть ядовитым для человека в большой концентрации.

Незначительная утечка аммиака на американском сегменте МКС не влияет на безопасность станции и экипажа и никак не влияет на российский сегмент МКС, — заявил представитель Роскосмоса.

Как писал NEWS.ru ранее, украинская аппаратура на новом российском модуле «Наука», запуск которого на Международную космическую станцию (МКС) планируется в апреле следующего года, заменена на российскую. Об этом сообщил главный конструктор КБ «Салют» Центра Хруничева Сергей Кузнецов. Эшелон с оборудованием уже прибыл на Байконур.