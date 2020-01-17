https://static.news.ru/photo/fdce3ab4-390b-11ea-a1aa-fa163e074e61_660.jpg Ракета SLS Фото: nasa.gov

Новая российская сверхтяжёлая ракета «Енисей» будет стоить намного дешевле американской Space Launch System. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Наш «сверхтяж» будет стоить намного меньше американской SLS. Но уже сейчас надо заложить решения, которые сделают «Енисей» ещё более конкурентоспособным, — написал руководитель корпорации в Twitter.

Наш сверхтяж будет стоить намного меньше американской SLS, но уже сейчас надо заложить решения, которые сделают "Енисей" ещё более конкурентоспособным. В этом вопросе сложно не согласиться с @elonmusk . Такие расходы на пуск сложно будет потянуть даже США с их мощной экономикой https://t.co/JOZYCbKVa5 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 17 января 2020 г.

Он согласился с основателем компании SpaceX Илоном Маском, который ранее заявил, что стоимость одного запуска тяжёлой ракеты Space Launch System, разрабатываемой Boeing для доставки астронавтов на Луну, является очень высокой. По словам Рогозина, такие расходы сложно будет потянуть даже Соединённым Штатам.

В марте 2018 года Роскосмос заказал у корпорации «Энергия» эскизный проект ракетного комплекса сверхтяжёлого класса. Стоимость контракта составит 1,6 млрд рублей. «Енисей» планируется собирать по принципу технологического конструктора, когда каждая часть является самостоятельным изделием. Первый пуск должен быть выполнен в 2028 году, уточняет ТАСС.

Руководитель американского агентства NASA Джим Брайденстайн в декабре заявил, что запуск только одной ракеты Space Launch System обойдётся в $1,6 млрд, а в случае серийного заказа у Boeing — в $800 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что на изготовление серийного пилотируемого корабля «Орёл» Роскосмос намерен потратить в 2021 году свыше 8 млрд рублей. «Орёл» планируется использовать для полётов на МКС и Луну. Первый старт должен пройти в 2023 году на носителе тяжёлого класса «Ангара-А5». В ближайшие годы ракетно-космическая корпорация «Энергия» должна построить два корабля. Один из них станет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на носителях тяжёлого класса «Ангара-А5» в 2023 году и сверхтяжёлого класса «Енисей» в 2028 году. Второй будет полноценным многоразовым кораблём.