"Роскосмос": Россия не будет поставлять США двигатели для ракеты Antares

Россия отменила поставку в США 12 двигателей РД-181 для ракеты Antares, которая запускает грузовой космический корабль Cygnus к Международной космической станции (МКС), сообщил «Известиям» глава пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец. Он подчеркнул, что ограничения, которые ввела госкорпорация во отношении США, касаются не только поставки новых двигателей, но и обслуживания действующих.

Всего с 2015 года в США было отправлено 26 таких двигателей, из которых в распоряжении американской стороны осталось четыре. Их техническое обслуживание нами тоже не будет производиться, — констатировал Струговец.

Он также добавил, что помимо отказа от поставок и обслуживания РД-181, не будет вестись разработка по заказу Вашингтона модернизированного двигателя РД-181М, который увеличил бы грузоподъемность ракеты Antares. При этом, по его словам, США и Евросоюз избегают введения санкций в отношении проекта МКС.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что в связи с введёнными Вашингтоном санкциями, которые затрагивают российскую космическую отрасль, участие США в проекте «Венера-Д» невозможно. РФ реализует его самостоятельно или вместе с Китаем.