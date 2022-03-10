"Роскосмос": Россия не будет поставлять США двигатели для ракеты Antares

"Роскосмос": Россия не будет поставлять США двигатели для ракеты AntaresРоссия не будет поставлять США 12 двигателей РД-181 для ракеты Antares
Россия отменила поставку в США 12 двигателей РД-181 для ракеты Antares, которая запускает грузовой космический корабль Cygnus к Международной космической станции (МКС), сообщил «Известиям» глава пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец. Он подчеркнул, что ограничения, которые ввела госкорпорация во отношении США, касаются не только поставки новых двигателей, но и обслуживания действующих.
Всего с 2015 года в США было отправлено 26 таких двигателей, из которых в распоряжении американской стороны осталось четыре. Их техническое обслуживание нами тоже не будет производиться, — констатировал Струговец.
Он также добавил, что помимо отказа от поставок и обслуживания РД-181,
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что в связи с введёнными Вашингтоном санкциями, которые затрагивают российскую космическую отрасль, участие США в проекте «Венера-Д» невозможно. РФ реализует его самостоятельно или вместе с Китаем.