Рогозин заявил о реализации проекта «Венера-Д» без участия США

В связи с ведёнными Вашингтоном санкциями, которые затрагивают российскую космическую отрасль, участие США в проекте «Венера-Д» невозможно. РФ реализует его самостоятельно или вместе с Китаем. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, его слова приводит ТАСС.

В условиях санкций участие США в проекте невозможно, — сказал он.

Рогозин добавил, что уже распорядился начать диалог с КНР по вопросам согласования и взаимной техподдержки миссий, направленных на исследования дальнего космоса.

Российская программ по изучению Венеры включает в себя отправку к этой планете по меньшей мере трёх космических аппаратов. Первым станет «Венера-Д». Его запуск планируется осуществить в конце 2020-х годов.

Ранее Рогозин рассказал, что Роскосмос в ответ на санкции ЕС приостанавливает сотрудничество с европейскими партнёрами по запускам с космодрома Куру во Французской Гвиане. В настоящее время решается вопрос о вывозе 87 россиян, которые там находятся.