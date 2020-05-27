Роскосмос проведёт испытания тяжелой ракеты «Ангара» осенью 2020 года

https://static.news.ru/photo/ba344fe4-a05f-11ea-9f50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о планах ведомства на осень 2020 года. По его словам, в этот период могут продолжится испытания тяжелой ракеты «Ангара».

В этом году мы передаем на пуск, на полигон, на летные испытания тяжелую «Ангару». Мы возобновляем в этом году испытания уже доведенной до ума этой ракеты. Я надеюсь, что осенью мы проведем испытания этой ракеты, и дальше, в течение следующего и 2022 года, мы должны завершить эти испытания. В 2023 году мы переходим на серийное производство, — цитирует сообщение ТАСС.

По его словам, предприятие Роскосмоса в Омске будет производить ракетные модули для «Ангары».

Как писал NEWS.ru, Рогозин пообещал порадоваться за США при успешном пуске Crew Dragon. По его словам, построить новый корабль для американцев было делом чести.