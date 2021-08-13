Роскосмос отказался комментировать провал «Науки»

Госкорпорация «Роскосмос» не стала комментировать данные о том, что после запуска многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» столкнулся со множеством проблем. Об этом сообщает РБК.

Без комментариев, — сказали в пресс-службе госкорпорации.

До этого РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщало , что у МЛМ «Наука» после выведения на околоземную орбиту возникли массовые отказы в работе систем. В частности, произошёл сбой программы полёта и топливного клапана.

Помимо этого, анонимный собеседник агентства утверждал, что возникли проблемы передачи пакета команд на борт с наземных измерительных комплексов, а также не было сигнала «с двух датчиков инфракрасной вертикали и с одного из двух звёздных датчиков».

Аварийную ситуацию помогли предотвратить наземные специалисты, следившие за МЛМ «Наука» в течение восьми суток.

МЛМ «Наука» запустили с космодрома Байконур 21 июля. После неоднократных переносов из-за недоработок 29 июля модуль пристыковался к МКС. Вскоре космонавт Олег Новицкий сообщил специалистам Центра управления полётами (ЦУП) о внеплановом включении двигателей блока. Это произошло во время интеграции модуля в состав МКС, что привело к изменению положения станции на 45 градусов.

Как позднее заявил космонавт Максим Сураев, запуск «Науки» не мог закончиться ничем хорошим, а нештатные ситуации, о которых молчал Роскосмос, — это «очень страшно» и российская сторона «облажалась» с МЛМ.