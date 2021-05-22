Роскосмос не будет слепо восстанавливать «Буран»

https://static.news.ru/photo/a5d9cee0-bb1e-11eb-9543-96000091f725_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Проект орбитального многоразового корабля-ракетоплана «Буран» не будут слепо восстанавливать, заявил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко во время выступления на форуме «Новое знание».

У него («Бурана». — NEWS.ru) проблема в одном — отсутствие адекватного целеполагания. Мы не хотим сейчас повторять этих ошибок <...> [«Буран»] функционально гораздо был более продвинутый, чем система Space Shuttle, — отметил Блошенко.

«Буран» разработали в СССР по программе «Энергия-Буран». Аппарат совершил единственный полёт в космос 15 ноября 1988-го в автоматическом режиме и без экипажа. В 1990-м работа по проекта была приостановлена, а 25 мая 1993-го Совет главных конструкторов предприятия окончательно прекратил реализацию идеи.

В 2002-м единственный экземпляр «Бурана» (изделие 1.01), летавший в космос, получил сильные повреждения при обрушении кровли монтажно-испытательного корпуса на Байконуре, где аппарат хранили вместе с готовыми ракетами-носителями «Энергия».

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Роскосмос» выделила 318,2 млн рублей на первый этап создания автоматической станции для исследования Венеры. Согласно контракту между НПО Лавочкина и Роскосмосом, выделенные средства на разработку технического предложения по созданию станции «Венера-Д» планируется потратить до марта 2023 года.

Роскосмос планирует в 2029 году запустить автоматическую станцию «Венера-Д» с помощью ракеты-носителя «Анграра-А5». Это будет первый в истории современной России космический аппарат, который отправится к Венере.