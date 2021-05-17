Роскосмос выделил 318 млн рублей на экспедицию к Венере

Госкорпорация «Роскосмос» выделила 318,2 млн рублей на первый этап создания автоматической станции для исследования Венеры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные госзакупок.
Согласно контракту между НПО Лавочкина и Роскосмосом, выделенные средства на разработку технического предложения по созданию станции «Венера-Д»
Роскосмос планирует в 2029 году запустить автоматическую станцию «Венера-Д» с помощью ракеты-носителя «Анграра-А5». Это будет первый в истории современной России космический аппарат, который отправится к Венере. На счету советской техники 10 успешных посадок на эту планету. Изначально «Венера-Д» разрабатывалась в рамках сотрудничества России и США, однако в 2020 году в Роскосмосе заявили о национальном характере проекта «без широкого привлечения международной кооперации». Директор Института космических исследований РАН Олег Кораблёв в 2019 году оценил общие затраты на проект в 17 млрд 370 млн рублей.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал возобновление лунной программы в 2021 году, а также около 10 запусков спутников связи OneWeb на ракетах «Союз» и запуск многофункционального лабораторного модуля «Наука». Руководитель госкорпорации добавил, что в планах федеральные и коммерческие пуски по пилотируемой программе.
В 2022 году ожидается запуск российско-европейской миссии «ЭкзоМарс», должно быть завершено строительство Национального космического центра, в котором будет работать 20 тысяч инженеров. В 2023 году стартуют лётные испытания «Ангары» со стартовой площадки космодрома Восточный, пуск нового пилотируемого корабля «Орёл», а также ракеты-носителя «Союз-5».