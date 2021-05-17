Роскосмос выделил 318 млн рублей на экспедицию к Венере

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Госкорпорация «Роскосмос» выделила 318,2 млн рублей на первый этап создания автоматической станции для исследования Венеры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные госзакупок.

Согласно контракту между НПО Лавочкина и Роскосмосом, выделенные средства на разработку технического предложения по созданию станции «Венера-Д» планируется потратить до марта 2023 года. Предприятию-подрядчику предстоит обосновать реализуемость миссии и рациональность применения тех или иных конструкторских решений. Полученный аппарат должен обеспечить возможность исследования атмосферы второй планеты от Солнца, её поверхности, внутреннего строения и окружающей Венеру плазмы «на современном научно-техническом уровне». Также НПО Лавочкина должно будет изучить возможность доставки на Землю образцов газов и грунта с Венеры.

Роскосмос планирует в 2029 году запустить автоматическую станцию «Венера-Д» с помощью ракеты-носителя «Анграра-А5». Это будет первый в истории современной России космический аппарат, который отправится к Венере. На счету советской техники 10 успешных посадок на эту планету. Изначально «Венера-Д» разрабатывалась в рамках сотрудничества России и США, однако в 2020 году в Роскосмосе заявили о национальном характере проекта «без широкого привлечения международной кооперации». Директор Института космических исследований РАН Олег Кораблёв в 2019 году оценил общие затраты на проект в 17 млрд 370 млн рублей.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал возобновление лунной программы в 2021 году, а также около 10 запусков спутников связи OneWeb на ракетах «Союз» и запуск многофункционального лабораторного модуля «Наука». Руководитель госкорпорации добавил, что в планах федеральные и коммерческие пуски по пилотируемой программе.

В 2022 году ожидается запуск российско-европейской миссии «ЭкзоМарс», должно быть завершено строительство Национального космического центра, в котором будет работать 20 тысяч инженеров. В 2023 году стартуют лётные испытания «Ангары» со стартовой площадки космодрома Восточный, пуск нового пилотируемого корабля «Орёл», а также ракеты-носителя «Союз-5».