Роскосмос обвинил персонал в инциденте с модулем «Наука»

Ошибкой персонала, который забыл выключить систему сближения и стыковки, объяснили нештатное включение двигателей модуля «Наука». Об этом говорится в журнале госкорпорации «Роскосмос» — «Русский космос».

После причаливания надо было «усыпить» модуль, отключив систему сближения и стыковки. Но такую команду не выдали — и модуль, продолжая самостоятельно анализировать ситуацию, включил один из двигателей ориентации «на отвод», что привело к развороту станции, — говорится в публикации журнала.

Уточняется, что необходимые меры для отключения программы были приняты в срочном порядке. Затем, сообщается в публикации, «Науку» вернули к прежней ориентации с помощью модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17».

Ранее руководитель полёта российского сегмента Международной космической станции Владимир Соловьёв сообщил, что причиной инцидента стал сбой программного обеспечения, а исполнительный директор Роскосмоса в качестве причины указывал на нештатное срабатывание системы управления модуля.

Ранее сообщалось, что МКС безопасна для космонавтов до 2025 года. В Роскосмосе согласны с предложением ракетно-космической корпорации «Энергия» о необходимости создания новой российской национальной станции.