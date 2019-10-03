https://static.news.ru/photo/f20bb38c-e5d2-11e9-a3c8-fa163e074e61_660.jpg Центр Хруничева Фото: Roscosmos/Global Look Press

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация нашла причину многомиллиардных долгов Центра Хруничева.

По его словам, логистика производства физически не позволяет выпускать предприятию изделия с достаточной себестоимостью и иметь необходимую маржу по контрактам. Он заверил, что Центр впервые вышел на чистую прибыль в 2024 году, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru сообщал, что госкорпорация «Роскосмос» планирует потратить порядка 5 млрд рублей на запуски к МКС пилотируемых и грузовых кораблей, а также на управление полётом российского сегмента станции в 2019–2020 годах. Эта сумма необходима для подготовки и запуска к МКС пилотируемых кораблей «Союз МС-12», «Союз МС-15», и «Союз МС-14».