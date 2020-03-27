Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин проведёт ряд совещаний по видеосвязи, посвящённых работе госкорпорации в условиях коронавирусной пандемии.
Одно из совещаний будет посвящено развитию группировки спутников в интересах российской экономики,
Также на 28 марта в госкорпорации запланировано совещание по созданию транспортного корабля «Орёл» и работе над государственным оборонным заказом.
Как сообщал NEWS.ru, Роскосмос не планирует переносить намеченное на 17 апреля возвращение 62-й долговременной экспедиции с МКС, несмотря на карантин в Казахстане, куда обычно прилетают космонавты.
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