https://static.news.ru/photo/2b360f16-7018-11ea-b9c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин проведёт ряд совещаний по видеосвязи, посвящённых работе госкорпорации в условиях коронавирусной пандемии.

Одно из совещаний будет посвящено развитию группировки спутников в интересах российской экономики, передаёт ТАСС. Темой другого обсуждения станет корректировка графика космических пусков из-за остановки производств на ряде европейский предприятий, которые сотрудничали с Роскосмосом.

Также на 28 марта в госкорпорации запланировано совещание по созданию транспортного корабля «Орёл» и работе над государственным оборонным заказом.

Как сообщал NEWS.ru, Роскосмос не планирует переносить намеченное на 17 апреля возвращение 62-й долговременной экспедиции с МКС, несмотря на карантин в Казахстане, куда обычно прилетают космонавты.