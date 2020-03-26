https://static.news.ru/photo/903591ce-6f33-11ea-b341-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Роскосмос не посчитал нужным перенести с 17 апреля возвращение на Землю экипажа Международной космической станции. Космонавтам может помешать карантин в Казахстане.

Действительно, сейчас есть ряд ограничений с казахстанской стороны, вызванных карантинными мероприятиями. Но Роскосмос находится во взаимодействии с коллегами, — цитирует ТАСС сообщение госкорпорации.

Свою миссию на МКС скоро завершит 62-я долговременная экспедиция, состоящая из американских бортинженеров Джессики Меир и Эндрю Моргана, а также российского командира экипажа Олега Скрипочки.

Как писал NEWS.ru, власти Казахстана, где расположен российский космодром Байконур, 19 марта ввели карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19. В стране заболели более 80 человек.