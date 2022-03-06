Рогозин рассказал, что на космодроме Куру остались российские ракеты

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме Куру во Французской Гвиане остались три российские ракеты и три разгонных блока. По его словам, они законсервированы и без российских специалистов их использовать не смогут. В интервью Первому каналу он уточнил, что вернуть ракеты не удастся, поскольку деньги за них российская сторона уже получила.

С Куру никаких пусков не будет. Там остались три наши ракеты и три разгонных блока. Мы их законсервировали. Использовать они их не смогут, потому что для этого нужны наши технические специалисты, — сказал Рогозин.

Глава госкорпорации рассказал, что деньги за ракеты получены и возврату не подлежат из-за форс-мажорных обстоятельств. Он отметил, что это был хороший контракт, и Россия его практически исполнила, но помешала развязанная против РФ санкционная война.

С космодрома Куру производились пуски ракет-носителей «Союз».

26 февраля Дмитрий Рогозин заявил о приостановке сотрудничества с Европой по запускам с космодрома Куру. Это мера, по его словам, стала ответом на санкции ЕС. Все сотрудники российской госкорпорации будут отозваны из Французской Гвианы.