Рогозин: Пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb прошёл штатно

https://static.news.ru/photo/bbfe0938-2501-4851-b461-a2d0397a0628_660.jpg Фото: Владислав Ларкин/CC 4.0/wikipedia.org

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками связи OneWeb прошёл штатно. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в своём Telegram-канале.

Пуск штатно. Отделение головного блока и первое включение двигательной установки разгонного блока «Фрегат» произошли в расчётное время, — написал Рогозин.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» произошёл 28 мая в 20:38 по московскому времени с космодрома Восточный. Через девять минут «Фрегат» со спутниками отделился от третьей ступени ракеты. Выведение аппаратов на орбиту займёт 3 часа 51 минуту. При этом спутники будут отделяться в несколько этапов.

Это седьмой по счёту запуск спутников OneWeb и четвёртый полностью коммерческий с космодрома Восточный. После этого запуска общее число спутников данного проекта на орбите достигнет 218.

Сегодняшний запуск стал рекордным по числу стартов с Восточного за год. Ранее максимальное число стартов — два — было произведено в 2018 году.

Ранее сообщалось о том, что пуск «Союза» с космодрома Восточный со спутниками компании OneWeb отложен из-за проблем с электрооборудованием.