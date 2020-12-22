«Решили плюнуть в колодец»: Рогозин отреагировал на новые санкции США

https://static.news.ru/photo/6826f1b0-442a-11eb-945b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин направил главе NASA Джиму Брайденстайну письмо, касающееся американских санкций в отношении предприятий госкорпорации.

Накануне на сайте Министерства торговли США появился санкционный список, в который были впервые включены два предприятия Роскосмоса: РКЦ «Прогресс» (производит ракеты «Союз») и ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полётами.

Прошу вас подтвердить данную информацию и в случае её достоверности сообщить о планируемых действиях, которые НАСА будет предпринимать в целях предотвращения срывов сроков в работе МКС, — цитирует РИА Новости письмо Рогозина.

Директор корпорации добавил, что введённый американцами запрет на сотрудничество с российскими военно-промышленными компаниями ставит под удар будущее МКС.

Батут заработал, и первым делом они решили плюнуть в самарский колодец, — резюмировал Рогозин.

Как писал NEWS.ru, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что США применяют санкции в отношении российских производств, так как видят угрозу со стороны конкурентоспособных технологий России. Косачев подчеркнул, что не видит никакой логики во введении санкций в отношении российских предприятий военно-промышленного комплекса, и назвал смехотворными рестрикции в отношении ведомств и госструктур, таких как Минобороны и СВР.

Ранее Министерство торговли США обнародовало перечень из 103 компаний из Китая и России, связанных с вооружёнными силами, в отношении которых будут применены ограничения на экспорт. Всего в списке 45 российских компаний и 58 предприятий из Китая, в том числе российская корпорация «Ростех», компании «МиГ», «Гражданские самолёты Сухого», «Туполев», Объединённая авиастроительная корпорация и другие.