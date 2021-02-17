Рогозин прокомментировал проблемы со стыковкой «Прогресса» к МКС

https://static.news.ru/photo/70266cf2-712e-11eb-a860-96000091f725_660.jpg Фото: Роскосмос/vk.com

Российские космонавты вручную провели стыковку грузового космического корабля «Прогресс МС-16» с модулем «Пирс» российского сегмента МКС. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что видео с камер, которые снимали «Прогресс МС-16» при его запуске, может помочь разобраться с причиной этой нештатной ситуации.

Изучаем картинку с бортовых камер, которые были установлены на головном обтекателе корабля, — написал Рогозин на своей странице в Facebook, отвечая на вопрос одного из пользователей, почему не получилось провести стыковку в автоматическом режиме.

Он также пообещал рассказать о причинах нештатной ситуации позже, «когда специалисты доложат первые выводы».

Головной обтекатель ракеты «Союз-2.1а» защищает корабль «Прогресс» при его выведении на орбиту и сбрасывается через три минуты после старта. Часть камер уже нашли после падения створок обтекателя на Землю, они направлены в самарский ракетно-космический центр «Прогресс».

Корабль с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а» был запущен с космодрома Байконур 15 февраля. Его стыковка к модулю «Пирс» планировалась 17 февраля в автоматическом режиме, но за 20 метров до станции произошло отклонение грузовика от оси причаливания, крен составил более 30 градусов.

Как писал NEWS.ru, Центр управления полётами рекомендовал россиянам провести «вручную» стыковку «Прогресса», при этом ЦУП дал рекомендацию выполнить «зависание на дальности 20–30 м». На борту МКС стыковку проводил космонавт Сергей Рыжиков. В результате космонавты успешно провели процесс телеоператорной стыковки. Позже NASA сообщило, что переход на ручное управление был вызван «силой сигнала» радиотехнической системы сближения «Курс».