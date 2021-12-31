Рогозин предсказал «пусковой бум» в мире в 2025–2026 годах

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в 2025–2026 годах мир ожидает «пусковой бум», количество пусков увеличится в два-три раза. По его словам, Россия будет к нему готова, поскольку к этому времени страна начнёт выводить многоспутниковую орбитальную группировку, передаёт ТАСС.

Это все отмечают: и мои европейские коллеги, с которыми я общался, говорят, что в 2025–2026 годах будет бум пусковой. Мы должны быть к нему готовы с точки зрения того, чтобы предложить необходимое количество ракет на рынке. И мы будем готовы, — сказал Рогозин во время общения с членами экипажа МКС.

Также, по его словам, в скором времени начнутся полёты до Международной космической станции (МКС) за 1,5–2 часа.

Как отметил гендиректор госкорпорации, несмотря на то что корабль «Союз МС» тесноватый, но он долетает до МКС за три часа, а скоро сможет долетать за 1,5 часа по одновитковой схеме.

Это нормальный корабль, который послужит несколько лет, — подчеркнул Рогозин.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что Россия и Китай в рамках строительства на Луне научной станции готовят новое двустороннее межправительственное соглашение. Подписание документа запланировано в 2022 году. Согласно соглашению, к 2035 году на поверхности спутника Земли и на орбите вокруг Луны будет построен «комплекс экспериментально-исследовательских средств для широкого профиля научных работ». Само строительство станции начнётся в 2026 году и займёт девять лет. Станция будет состоять из двух орбитальных и восьми лунных модулей.