https://static.news.ru/photo/85e5d1f0-4758-11ea-82ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: stratonautica.ru

Руководитель российской аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика» Денис Ефремов попросил президента РФ Владимира Путина о государственной поддержке этого направления. Президент пообещал поговорить с главой «Роскосмоса», но Дмитрий Рогозин, опередив его, уже выразил готовность помочь.

Пригласим руководителя аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика» Дениса Ефремова на переговоры, окажем необходимую поддержку для реализации проектов запуска малых суборбитальных аппаратов, — написал Рогозин в Twitter.

Проблемы, с которыми сталкиваются научные лаборатории, занимающиеся вопросами стратонавтики, Ефремов озвучил президенту на его встрече с общественностью в Череповце. По словам Ефремова, в других странах эти работы поддерживают космические агентства, но в Роскосмосе ему отказали из-за необходимости выполнения «других задач».

Как писал NEWS.ru, предприниматель из Татарстана запустил в стратосферу популярное национальное лакомство чак-чак. Таким необычным способом он решил поздравить коллег с Днём республики. Специальный сверхлёгкий летательный аппарат поднял «посылку» на высоту 30 км, после чего были спущены шары с гелием, и чак-чак вернулся на Землю. Полёт на всех этапах отслеживали с наземной мобильной станции с помощью GPS-трекера и датчика температуры. На летательном аппарате также была размещена камера, которая сняла выход татарских производителей на космический уровень на видео.