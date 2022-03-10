Рогозин потребовал от партнёров по МКС снять санкции с Роскомоса
Ксения Голуб
Ксения Голуб
09:57, 12 марта 2022
Дмитрий РогозинФото: Roscosmos/via Global Look Press
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Роскосмос рассылает письменные обращения всем партнёрам проекта Международной космической станции (МКС). В них содержатся требования о снятии с предприятий госкорпорации незаконных санкций, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.
Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» направляет письменные обращения партнёрам по Международной космической станции — руководству Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA) Канадского космического агентства (Canadian Space Agency, CSA) и Европейского космического агентства (European Space Agency, ESA; Agence spatiale europ enne, ASE) с требованием снять с наших предприятий незаконные санкции, — написал Рогозин.
Глава пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец ранее сообщил, что Россия отменила поставку в США 12 двигателей РД-181 для ракеты Antares, которая запускает грузовой космический корабль Cygnus к Международной космической станции. Ограничения, которые ввела госкорпорация в отношении Соединённых Штатов Америки, касаются не только поставки новых двигателей, но и обслуживания действующих.
Помимо отказа от поставок и обслуживания РД-181, не будет вестись разработка по заказу Вашингтона модернизированного двигателя РД-181М, который увеличил бы грузоподъёмность ракеты Antares.
Ранее Рогозин распорядился остановить все запуски российских ракет в интересах OneWeb со всех космодромов из-за отсутствия гарантий со стороны британской компании о неиспользовании спутников в военных целях. Пуск отечественной ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами OneWeb был намечен на 4 марта.