Рогозин потребовал от партнёров по МКС снять санкции с Роскомоса

Роскосмос рассылает письменные обращения всем партнёрам проекта Международной космической станции (МКС). В них содержатся требования о снятии с предприятий госкорпорации незаконных санкций, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» направляет письменные обращения партнёрам по Международной космической станции — руководству Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA) Канадского космического агентства (Canadian Space Agency, CSA) и Европейского космического агентства (European Space Agency, ESA; Agence spatiale europ enne, ASE) с требованием снять с наших предприятий незаконные санкции, — написал Рогозин.

Глава пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец ранее сообщил, что Россия отменила поставку в США 12 двигателей РД-181 для ракеты Antares, которая запускает грузовой космический корабль Cygnus к Международной космической станции. Ограничения, которые ввела госкорпорация в отношении Соединённых Штатов Америки, касаются не только поставки новых двигателей, но и обслуживания действующих.

Помимо отказа от поставок и обслуживания РД-181, не будет вестись разработка по заказу Вашингтона модернизированного двигателя РД-181М, который увеличил бы грузоподъёмность ракеты Antares.

Ранее Рогозин распорядился остановить все запуски российских ракет в интересах OneWeb со всех космодромов из-за отсутствия гарантий со стороны британской компании о неиспользовании спутников в военных целях. Пуск отечественной ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами OneWeb был намечен на 4 марта.