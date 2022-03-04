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Роскосмос отменил запуск британских спутников OneWeb

10:39, 04 марта 2022
Роскосмос отменил запуск британских спутников OneWeb Фото: Roscosmos/Global Look Press
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился остановить все запуски российских ракет в интересах OneWeb со всех космодромов из-за отсутствия гарантий со стороны британской компании о неиспользовании спутников в военных целях, сообщается в Telegram-канале госкорпорации. Пуск отечественной ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами OneWeb был намечен на 4 марта.

Все пуски со всех российских стартовых комплексов в Куру, на Байконуре и на космодроме Восточный в интересах компании OneWeb прекращаются, — заявил глава корпорации.

Ранее Рогозин рассказал, что Роскосмос в ответ на санкции ЕС приостанавливает сотрудничество с европейскими партнёрами по запускам с космодрома Куру во Французской Гвиане. В настоящее время решается вопрос о вывозе 87 россиян, которые там находятся.

В то же время представитель NASA заявил, что ведомство продолжает сотрудничать с Роскосмосом, несмотря на ограничительные меры из-за ситуации с Украиной. По его словам, новые меры контроля экспорта позволяют США и России продолжить сотрудничество в гражданской космической области.

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