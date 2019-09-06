https://static.news.ru/photo/62c17cea-d0c7-11e9-a1a1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вероятность того, что основатель компании SpaceX Илон Маск заинтересуется участием в пусках с космодрома Восточный, очень мала, считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Объяснил он это тем, что космодром на мысе Канаверал, которым сейчас пользуется американская компания, гораздо удобнее для неё.

Я не думаю, что он заинтересуется нашим космодромом, потому что мыс Канаверал — космодром намного южнее, ближе к экватору, и они в более выгодных положениях, — поделился Рогозин.

Ранее News.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин призвал строго следовать графику строительства космодрома Восточный.