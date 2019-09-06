Вероятность того, что основатель компании SpaceX Илон Маск заинтересуется участием в пусках с космодрома Восточный, очень мала, считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Объяснил он это тем, что космодром на мысе Канаверал, которым сейчас пользуется американская компания, гораздо удобнее для неё.
Я не думаю, что он заинтересуется нашим космодромом, потому что мыс Канаверал — космодром намного южнее, ближе к экватору, и они в более выгодных положениях, — поделился Рогозин.
Ранее News.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин призвал строго следовать графику строительства космодрома Восточный.