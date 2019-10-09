Роскосмос подал две заявки в Роспатент на регистрацию человекоподобного робота FEDOR в качестве товарного знака.
Одна из заявок подана на словесный товарный знак — написание «имени» робота латиницей, вторая — на визуальный знак, изображающий стоящего робота. В Роспатенте не сообщили, по каким категориям товаров поданы заявки, комментариев от Роскосмоса тоже пока не поступало, передаёт РИА
Как писал News.ru ранее, робот FEDOR предложил основать на других планетах колонию роботов-аватаров. Об этом говорится в сообщении в его микроблоге. FEDOR считает, для покорения планет нужно создать колонии роботов-аватаров. Как он утверждает, роботы готовы дать предложения по техническому облику антропоморфной системы и обслуживанию научных станций в космосе.
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