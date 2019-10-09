https://static.news.ru/photo/0927b9a8-eaf6-11e9-bf43-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/FEDOR37516789

Роскосмос подал две заявки в Роспатент на регистрацию человекоподобного робота FEDOR в качестве товарного знака.

Одна из заявок подана на словесный товарный знак — написание «имени» робота латиницей, вторая — на визуальный знак, изображающий стоящего робота. В Роспатенте не сообщили, по каким категориям товаров поданы заявки, комментариев от Роскосмоса тоже пока не поступало, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, робот FEDOR предложил основать на других планетах колонию роботов-аватаров. Об этом говорится в сообщении в его микроблоге. FEDOR считает, для покорения планет нужно создать колонии роботов-аватаров. Как он утверждает, роботы готовы дать предложения по техническому облику антропоморфной системы и обслуживанию научных станций в космосе.