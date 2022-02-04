Ракету «Союз-2.1а» с военным спутником запустили с космодрома Плесецк

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Космические войска ВКС России 5 февраля провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили РИА Новости в Минобороны.

С пусковой установки № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны <...> боевым расчётом Космических войск ВКС успешно осуществлён пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом в интересах Минобороны, — сообщили в ведомстве.

Предстартовые операции и старт ракеты-носителя прошли в штатном режиме.

Космическая головная часть ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» в расчётное время — 10:09 мск — штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а, — добавили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что выведение космического аппарата на расчётную орбиту разгонным блоком «Фрегат» займёт несколько часов.

Это первый пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» в 2022 году.

Ранее в Роскосмосе сообщили дату запуска пилотируемого корабля «Союз МС-21». Он запланирован на 18 марта с космодрома Байконур. К МКС должны отправиться космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Всего же в 2022 году должны состояться два пилотируемых запуска российских кораблей. 21 сентября с Байконура запланирован запуск пилотируемого корабля «Союз МС-22».

В конце декабря прошлого года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками связи Oneweb. Цель запуска — вывести спутники OneWeb на орбиту с целью обеспечения покрытия высокоскоростным Интернетом. По завершении миссии общее количество таких аппаратов должно насчитывать 394 штуки.