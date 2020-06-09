Пыль может способствовать возникновению жизни на планетах с «вечным» днём

https://static.news.ru/photo/dcd48628-aa8b-11ea-8eb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Планеты земного типа, обращённые к своим светилам только одной стороной, могут оказаться пригодными к жизни из-за пыли.

Как сообщил планетолог из Университета Эксетера (Великобритания) Айэн Бутл, в журнале Nature Communications, пылевые бури на таких планетах могут рассеивать жар от светила по поверхности.

На тёмном полушарии пыль будет прогревать атмосферу, тогда как на дневной стороне она будет охлаждать воздух. Это сделает эти миры более пригодными для жизни, — заявил он.

Отмечается, что большее количество планет земной группы, найденных у звёзд «красных карликов» настолько близко расположены к светилам, что из-за гравитации всегда обращены к ним одной стороной, как Луна к Земле. В результате этого на одной стороне планеты будет царить вечная ночь, а на другой — вечный день.

Ранее считалось, что такие планеты необитаемы, но изучение планеты Проксиму b, показало, что разброс температур на обеих сторонах планеты будет относительно небольшим, если в их атмосфере присутствует пыль. Как показали расчеты ученых, её появление повышает минимальные температуры на постоянно темном полушарии примерно на 30 градусов Кельвина, тогда как температуры на постоянно светлой стороне должны упасть на 40 градусов Кельвина.

Ранее NEWS.ru писал, что астрономы нашли самую близкую к Земле чёрную дыру. Она находится в звёздной системе HR 6819, которая удалена от нашей планеты на расстояние в одну тысячу световых лет. В Южном полушарии звёзды этой системы можно наблюдать невооружённым глазом. Сама же чёрная дыра абсолютно невидима.