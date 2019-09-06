https://static.news.ru/photo/a853fb7e-d0be-11e9-8a02-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу Роскосмоса о создании линейки ракет от среднего до сверхтяжёлого класса.

Об этом сообщил руководитель корпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, это позволит Роскосмосу начать разработку многоразовой техники.

Сегодня президент одобрил идеологию дальнейшего развития отечественного ракетостроения, — рассказал Рогозин.

Он отметил, что начать стоит «с самого простого», то есть создания носителя сверхлёгкого класса.

Ранее News.ru писал о том, что Роскосмос планирует разработать новую ракету. Она получит название «Союз-6».