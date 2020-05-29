Прототип корабля Илона Маска взорвался на испытаниях в Техасе

https://static.news.ru/photo/855d5b10-a1ec-11ea-b095-fa163e074e61_660.jpg Фото: Youtube

Прототип корабля Starship SN4 компании SpaceX Илона Маска взорвался на испытаниях в деревне Бока-Чика в штате Техас, США.

Официальная причина взрыва неизвестна. Однако есть предположения, что корабль мог взорваться из-за утечки топлива. Во время испытаний тестировался метановый двигатель Raptor, сообщает wivb.com.

Отмечается, что это уже четвёртый прототип корабля компании Илона Маска, который не прошёл испытания. Ещё два прототипа лопнули из-за наддува кораблей жидким азотом в 2020 году, а первый прототип взорвался на полигоне в Техасе осенью 2019 года.

После успешных испытаний корабль Starship будет служить для межпланетных полётов.

Ранее NEWS.ru писал, что грузовой космический корабль компании Илона Маска SpaceX Cargo Dragon состыковался с МКС. Корабль доставил экипажу сладости, томаты, грейпфруты и оборудование на две тысячи тонн.