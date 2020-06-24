Прибор для поиска бензола доставят на МКС кораблём «Прогресс МС-15»

https://static.news.ru/photo/961cd6dc-b5a2-11ea-8d39-fa163e074e61_660.jpg international space station Фото: NASA/Keystone Press Agency

Поиск источника токсичного бензола, обнаруженного на Международной космической станции, продолжится после того, как на МКС доставят новый газоанализатор производства США.

Ранее стало известно, что поиски пришлось прекратить после того, как американский прибор для определения качества воздуха AQM-1 сломался во время проведения замеров в российском сегменте станции. По данным инсайдера в ракетно-космической отрасли, починить прибор в условиях МКС невозможно, поэтому новый аналогичный AQM отправится к станции на корабле «Прогресс МС-15».

По предварительной информации, пуск грузового корабля «Прогресс МС-15» к МКС ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур должен состояться 23 июля 2020 года, передаёт РИА Новости.

Бензол, содержание которого в атмосфере космической станции превышено, представляет собой бесцветную жидкость со сладким запахом, он токсичен для человека и обладает канцерогенными свойствами (способен привести к появлению или развитию злокачественных новообразований организма). В промышленности применяется в производстве резин, пластмасс, красителей и так далее, а также входит в состав бензина.

Сейчас на станции находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

Как писал NEWS.ru ранее, повышенная концентрация бензола была выявлена 20 мая на борту Международной космической станции. При этом она не превышает предельно допустимую норму.

По мнению главы одной из экспертных организаций космической сферы России, Института космической политики, Ивана Моисеева, причиной появления в атмосфере МКС бензола мог стать научный эксперимент с химикатами.