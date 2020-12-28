Прах звезды «Стартрека» тайно хранился на МКС 12 лет

https://static.news.ru/photo/ef154fe6-4970-11eb-a0fe-fa163e074e61_660.jpg Джеймс Духан Фото: f84/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прах звезды сериала «Стартрек» Джеймса Духана тайно находился на МКС с 2008 года. На орбиту Земли он был доставлен в октябре 2008 года космическим туристом Ричардом Гэрриоттом.

Об этом сообщает The Times. Издание отмечает, что бизнесмен выполнил просьбу сына актёра, который перед полётом передал ему прах, заламинированный в фотографию. Её Гэрриотт спрятал под внутренним покрытием европейского модуля «Коламбус». Об этом знали лишь несколько человек.

Это было сделано совершенно секретно. Его семья была рада, что прах актёра попал туда, но была разочарована тем, что мы не смогли сказать об этом публично, — пояснил Гэрриотт.

Сына артиста, умершего в 2005 году, назвал космос одной из страстей Духана. По его словам, исполнитель роли Монтгомери «Скотти» Скотта в сериале и фильмах «Стартрек» мечтал отправиться к звёздам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Германии во время строительства птицефермы обнаружили древнюю гробницу. Её раскопали в федеральной земле Саксония-Анхальт. Возраст находки датируется концом V века нашей эры. В центре захоронения размером примерно четыре на четыре метра археологи нашли бронзовый котёл. Предполагается, что внутри может быть прах умершего.