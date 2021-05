Полёт в космос на ракете от основателя Amazon резко подорожал

https://static.news.ru/photo/7efdb69e-b937-11eb-ba0b-96000091f725_660.jpg Фото: Ferrari/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стоимость участия в полёте в космос на корабле New Shepard резко выросла после того, как компания Blue Origin (разработчик космического аппарата) стала отображать данные торгов в реальном времени на собственном сайте. В течение двух недель аукциона в закрытом формате максимальная ставка не превышала $1,4 млн. 19 мая место на космическом корабле подорожало сразу до $2,6 млн, а сегодня взлетело до $2,8 млн.

Blue Origin принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу. Компания намеревается добиться лидерства на рынке космического туризма. На 20 июля запланирован запуск корабля New Shepard, полёт должен продлиться 11 минут, пассажиров доставят на высоту более 100 км в суборбитальное пространство. Онлайн-аукцион за место в экспедиции завершится 12 июня.

19 мая в компании сообщили, что в аукционе уже участвуют более 5 тысяч претендентов из 136 стран. Полученные средства планируется передать в фонд Club for the Future, занимающийся привлечением детей и молодёжи в науку. Компания до сих пор не раскрывала, сколько человек отправятся в полёт на New Shepard.

Ранее глава российского Института космической политики Иван Моисеев заявил, что за два кресла в российском корабле «Союз МС-20» космические туристы должны заплатить примерно $80 млн.