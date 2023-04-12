Подвиг Гагарина: детали первого полета в космос — в инфографике NEWS.ru

61 год назад, 12 апреля 1961 года мир обошла новость о человеке, покорившем околоземное пространство. Им стал гражданин СССР Юрий Гагарин. Это событие стало одним из самых эпохальных в XX веке, а первый космонавт обрёл статус кумира и легенды на всей планете. NEWS.ru рассказывает о деталях полёта Гагарина в инфографике.