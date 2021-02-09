Под поверхностью Марса нашли большие запасы водяного льда

https://static.news.ru/photo/900c6460-6ad8-11eb-a67d-96000091f725_660.jpg Фото: NASA

Учёные из научного проекта SWIM (Subsurface Water Ice Mapping) создали карту водяного льда, обнаруженного под поверхностью Марса. Эти сведения были получены в результате миссий космических аппаратов NASA Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Global Surveyor и Mars Odyssey.

По мнению авторов проекта, эта карта должна помочь при выборе места для будущей высадки на Красную планету, пишет Nature Astronomy.

Лёд можно использовать в качестве источника воды для полива растений, он нужен для создания метанового топлива, а также как источник воздуха для дыхания. Будущая марсианская база должна быть расположена в непосредственной близости от больших залежей погребённого водяного льда, это одно из ключевых условий, — отметил ведущий автор исследования Гарет Морган.

Он также отметил, что из водного льда можно получать топливо для обратного путешествия на Землю, что очень важно, поскольку «взять с собой всё топливо, необходимое для полёта к Марсу и обратно, в принципе невозможно».

По мнению учёных, для развёртывания на планете постоянной базы необходимы два главных фактора — достаточное количество солнечного света и значительные ресурсы водяного льда. Такое сочетание может присутствовать в средних широтах Северного полушария. Составленная учёными карта плотности льда показала, что в Северном полушарии есть области, где зона современной стабильности льда в средних широтах достаточно широкая. Обнаруженный лёд залегает на глубине от нескольких сантиметров до примерно одного километра.

Исследователи подчеркнули, что проект SWIM не ставит своей целью выбор конкретного участка для развёртывания базы на Марсе, а только намечает наиболее подходящие для этого области.

Ранее китайский зонд по исследованию Марса «Тяньвэнь-1» прислал первый снимок Красной планеты, сделанный с расстояния 2,2 млн км. Сейчас зонд находится на расстоянии примерно в 184 млн километров от Земли, расстояние до Марса — 1,1 млн километров, все системы работают нормально. Главной целью создатели аппарата называют нахождение возможных признаков жизни на Марсе либо получение информации о потенциальной пригодности планеты к жизни людей при изменении условий на ней в будущем, писал NEWS.ru.