Персонал Байконура сократят на сотни человек

https://static.news.ru/photo/4d872a34-6a2c-11e9-b3d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Персонал космодрома Байконур сократится в 2021 году почти на 400 человек. Всего на работе хотят оставить около пяти тысяч сотрудников.

Многие специалисты выходят в этом году на пенсию, другие хотят вернуться в Россию, объяснили РИА Новостям в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Предприятие выходит в структуру Роскосмоса.

Уменьшение количества персонала находится в пределах многолетней текучести и составляет 7–8% от общей численности, — рассказали в ЦЭНКИ.

По словам руководства корпорации, сократить персонал на Байконуре можно благодаря развитию технологической инфраструктуры. Также на космодроме ведётся модернизация рабочих процессов, устраняются дублированные функции. Таким образом ЦЭНКИ рассчитывает повысить производительность труда.

Кроме того, в организации считают, что для обеспечения запусков с Байконура в данный момент требуется меньше персонала. Но сокращение не затронет сотрудников, принимающих непосредственное участие в ракетных пусках.

Роскосмос в 2020 году выполнил вдвое меньше ракетных пусков, чем планировалось изначально, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Руководитель ведомства объяснил это трудной ситуацией в экономике страны. Из 33 запланированных стартов удалось осуществить 16, писал NEWS.ru.