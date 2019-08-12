Чёрная дыра колоссальных размеров обнаружена в галактике Holm 15A, которая расположена в 700 млн световых лет от Земли. Это самый большой такой объект во Вселенной, открытый учёными.
За галактикой исследователи наблюдают с 1937 года, когда её впервые нашёл шведский астроном Эрик Хольмберг. Она является одной из наиболее ярких и видна как с северного, так и с южного полушария нашей планеты. Много лет о существовании чёрной дыры можно было лишь догадываться: часть галактики яркая и светлая, а её ядро необычайно тусклое и тёмное.
Сделать снимки этой части космоса стало возможным при помощи сверхмощного телескопа, расположенного на горе Серро-Параналь в Чили, пишет американский астрономический журнал
Как отмечает «
Ранее News.ru писал, что многие галактики в своём составе имеют высокоактивные чёрные дыры, которые в процессе поглощения всего вокруг выделяют высокоэнергетическое излучение. Однако самая крупная чёрная дыра Млечного Пути — Стрелец А* — относительно спокойна. Ученые NASA пришли к выводу, что это происходит из-за влияния сильного магнитного поля в центре нашей галактики.
Для сравнения. Стрелец А* всего в 4 млн раз массивнее Солнца. По сравнению с открытой в Holm 15A чёрной дырой она является едва ли не крохотной.