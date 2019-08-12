https://static.news.ru/photo/e3d64b4c-bcec-11e9-be68-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Чёрная дыра колоссальных размеров обнаружена в галактике Holm 15A, которая расположена в 700 млн световых лет от Земли. Это самый большой такой объект во Вселенной, открытый учёными.

За галактикой исследователи наблюдают с 1937 года, когда её впервые нашёл шведский астроном Эрик Хольмберг. Она является одной из наиболее ярких и видна как с северного, так и с южного полушария нашей планеты. Много лет о существовании чёрной дыры можно было лишь догадываться: часть галактики яркая и светлая, а её ядро необычайно тусклое и тёмное.

Сделать снимки этой части космоса стало возможным при помощи сверхмощного телескопа, расположенного на горе Серро-Параналь в Чили, пишет американский астрономический журнал MIT Technologyreview . Учёные предполагают, что Holm 15A сформировалась в результате столкновения двух молодых галактик, и в ней доминирует сверхмассивная чёрная дыра, которая либо поглотила все звёзды поблизости, либо выбросила их во внешние области галактики.

Как отмечает « Профиль », даже по самым скромным подсчётам объект в 40 млрд раз крупнее Солнца. Предыдущая самая массивная чёрная дыра была вдвое меньше. Теперь специалисты делают смелое предположение о том, что столь огромная даже по космическим меркам находка — далеко не единственная и, возможно, не самая большая из существующих во Вселенной.

Ранее News.ru писал, что многие галактики в своём составе имеют высокоактивные чёрные дыры, которые в процессе поглощения всего вокруг выделяют высокоэнергетическое излучение. Однако самая крупная чёрная дыра Млечного Пути — Стрелец А* — относительно спокойна. Ученые NASA пришли к выводу, что это происходит из-за влияния сильного магнитного поля в центре нашей галактики.

Для сравнения. Стрелец А* всего в 4 млн раз массивнее Солнца. По сравнению с открытой в Holm 15A чёрной дырой она является едва ли не крохотной.