«Прогресс М-УМ» затопили на «кладбище космических кораблей» в Тихом океане

Не сгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки приборно-агрегатного отсека корабля «Прогресс М-УМ», ранее отстыковавшегося от Международной космической станции, затонули. Событие произошло в несудоходном районе Тихого океана на «кладбище космических кораблей», говорится на официальной странице Роскосмоса в Twitter.

Завершилась миссия приборно-агрегатного отсека корабля «Прогресс М-УМ». Не сгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты упали в 07:30 мск на «кладбище космических кораблей» в несудоходном районе южной части Тихого океана, — говорится в социальной сети компании.

Корабль отстыковался от МКС в 02:03 мск, а через семь часов приборно-агрегатный отсек вошёл в атмосферу Земли, разрушился и полетел вниз в океан. А также 24 ноября в составе корабля-модуля «Прогресс М-УМ» на МКС запустили узловой модуль «Причал». 26 ноября была произведена стыковка с Международной космической станцией.

Ранее сообщалось о возвращении на Землю корабля «Союз МС-20» с японскими туристами на борту, который стартовал 8 декабря с Байконура. Кроме космонавта Александра Мисуркина, космический полёт совершили миллиардер Юсаку Маэдзака и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано.