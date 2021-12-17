«Союз МС-20» с японскими туристами отстыковался от МКС

Корабль «Союз МС-20» отстыковался от модуля поиск российского сегмента МКС и возвращается на Землю. На боту находятся космонавт Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Едзо Хирано, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Двигатели на торможение корабль
Ракета с японскими туристами стартовала с Байконура 8 декабря. Туристов провожали в космос под песню «Трава у дома». Оригинальную версию песни исполнил дуэт Deai, это японская певица Нацуки Сугавара и российский музыкант Виталий Сунцев. Под песню «Землян» традиционно отправляются в космос все экипажи. Они выходят из гостиницы, потом их на автобусах доставляют на примерку скафандров, после чего везут к кораблю.
Ранее российская госкорпорация «Роскосмос» запустила в социальной сети «ВКонтакте» прямую трансляцию подготовки к старту ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая вывела на орбиту корабль «Союз МС-20» с космонавтом Александром Мисуркиным и японскими космическими туристами Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано.