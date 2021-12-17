«Союз МС-20» с японскими туристами отстыковался от МКС

Корабль «Союз МС-20» отстыковался от модуля поиск российского сегмента МКС и возвращается на Землю. На боту находятся космонавт Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Едзо Хирано, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Двигатели на торможение корабль включит примерно в 5:18 мск и с этого момента сойдёт с орбиты. «Союз МС-20» должен приземлиться в Казахстане в 148 км от города Жезказган.

Ракета с японскими туристами стартовала с Байконура 8 декабря. Туристов провожали в космос под песню «Трава у дома». Оригинальную версию песни исполнил дуэт Deai, это японская певица Нацуки Сугавара и российский музыкант Виталий Сунцев. Под песню «Землян» традиционно отправляются в космос все экипажи. Они выходят из гостиницы, потом их на автобусах доставляют на примерку скафандров, после чего везут к кораблю.

Ранее российская госкорпорация «Роскосмос» запустила в социальной сети «ВКонтакте» прямую трансляцию подготовки к старту ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая вывела на орбиту корабль «Союз МС-20» с космонавтом Александром Мисуркиным и японскими космическими туристами Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано.