Названа причина затопления космической станции «Мир»

https://static.news.ru/photo/62773c7e-732e-11eb-9153-96000091f725_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Станция «Мир» угрожала жизни экипажа, когда её решили утопить. Экс-глава Российского авиационно-космического агентства Юрий Коптев заявил, что в последние месяцы её работы постоянно возникали отказы оборудования то в одной, то в другой части станции.

Мы теряли связь, управление станцией, был пожар. Выходили из строя многие принципиальные системы, которые мы не могли восполнить, — сообщил он в беседе с РИА Новости.

В итоге ситуация стала настолько угрожающей, что могли погибнуть люди. Коптев признался, что до сих пор не жалеет о своём решении и, если бы он сейчас продолжал занимать столь высокий пост с теми знаниями, которые у него есть, он бы всё равно утопил «Мир».

Станцию начали развёртывать на орбите в 1986 году, ровно 35 лет назад. Она работала 5511 суток, из которых 4594 дня была обитаема. На борту «Мира» побывали 104 космонавта и астронавта из 12 государств. Всего на ней работали 28 экспедиций.

Как ранее писал NEWS.ru, Роскосмос следит за состоянием Международной космической станции (МКС) и считает, что от неё рано отказываться, несмотря на превышение срока службы отдельных модулей. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.