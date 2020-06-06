NASA заказало жилой блок для окололунной станции

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Запуск навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К» отложен на конец июля 2020 года. Из-за задержек в его производстве не исключён ещё один перенос.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Агентство отмечает, что старт спутника с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» планировался на март, потом на май и июнь. Собеседник...