NASA заказало жилой блок для окололунной станции

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) заплатит $187 млн за дизайна жилого и логистического блока (Habitation and logistics outpost, HALO) для окололунной станции Gateway. Таковы условия контракта, заключённого с компанией Orbital Science Corporation.
Дочернее предприятие Northrop Grumman Space будет строить пилотируемый модуль. Ожидаемый срок исполнения работ — конец 2020 года. HALO размером с квартиру-студию должен стать местом проживания астронавтов,
Ранее NEWS.ru сообщал, что запуск российского навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К» отложен на конец июля 2020 года. Из-за задержек в его производстве не исключён ещё один перенос. Старт спутника с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» планировался на март, потом на май и июнь. Доставить «Глонасс-К» на космодром рассчитывают в конце июня.
Добавьте наши новости в избранные источники