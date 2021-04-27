NASA подготовится к столкновению астероида с Землёй

https://static.news.ru/photo/37a0ce64-a73d-11eb-b6a4-96000091f725_660.jpg Фото: nasa.gov

Специалисты NASA смоделируют ситуацию столкновения условного астероида с Землёй. Об этом говорится на сайте организации.

Каждый раз, когда мы участвуем в учениях такого рода, мы узнаём больше о том, кто окажется ключевыми фигурами в случае бедствия, — заявил специалист NASA Линдли Джонсон.

Он пояснил, что подготовка и согласованность действий уполномоченных органов по всему миру помогут избежать катастрофы.

Исследования будут проведены в Лаборатории реактивного движения (JPL), которая входит в состав NASA. В рамках учений организации других стран и специалисты национального управления смоделируют план, который позволит избежать столкновения с небесными телами или минимизировать ущерб.

На конференции AA Planetary Defense Conference будет объявлено об опасном сближении астероида с Землёй. В этот раз тревога является учебной, но в последующем она будет поднята каждый раз, когда вероятность столкновения Земли с определённым небесным телом составит 1 к 100. В ходе этих учений специалисты пять дней будут высчитывать траекторию небесного тела и разработают шаги по устранению угрозы.

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