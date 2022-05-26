NASA опубликовало «прощальное» селфи марсохода InSight

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Космическое агентство NASA опубликовало на своей официальной странице «прощальное» селфи марсохода InSight, который завершает свою работу из-за пыльных солнечных панелей. С помощью роботизированной руки аппарат сделал несколько снимков себя в различных положениях, после чего фотографии объединили. На фотографии можно увидеть, что на солнечных панелях марсианского зонда скопилось много пыли.

Из-за пыльных солнечных панелей марсоход не получает достаточно энергии, команда в ближайшее время вернёт роботизированную руку в исходное положение в последний раз, — сказано в пресс-релизе.

InSight совершил посадку на поверхности Марса 26 ноября 2018 года. За всё время работы аппарат зафиксировал 1313 марсотрясений, в том числе крупнейшее, которое случилось в мае этого года.

Беспрецедентную сейсмическую активность на Марсе зафиксировали ранее сотрудники национального центра космических исследований во Франции. Отмечается, магнитуда составила пять единиц по шкале Рихтера. На сайте агентства была обнародована аудиозапись космического явления. Специалисты заявили, что запись вибраций, сделанная космическим аппаратом NASA Insight, поможет учёным в исследовании Марса. По их словам, расшифровка аудио позволит получить новую информацию о подземной структуре планеты.